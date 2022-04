Présidentielle 2022 : les assesseurs manquent à l'appel

Un constat partagé par d'autres édiles. À Auriol, dans les Bouches-du-Rhône, aucun candidat n'avait été envoyé par le RN et LREM à quelques jours du scrutin, comme le relève Le Parisien. Certains ne mâchent pas leurs mots non plus à l'égard des partis éliminés du premier tour. "Les deux partis au second tour n’envoient quasiment personne. C’est surréaliste en termes de fonctionnement démocratique", déplore le Brestois François Cuillandre (PS) dans les colonnes du quotidien.

À Paris, les mairies d'arrondissement se montrent toutefois plus rassurantes, en assurant que les assesseurs les plus expérimentés seront mobilisés sur les plus gros bureaux de vote.