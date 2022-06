Second tour des élections législatives 2022 : deux camps au coude à coude

À Forcalquier, la bataille du second tour a déjà commencé. Sur le marché, le soutien de Christophe Castaner et celui du candidat de NUPES s'affrontent. Et cela fait plusieurs semaines que cela dure. Dans cette circonscription, Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur, élu depuis dix ans, n’a qu’une courte avance sur son rival de gauche.