Marine Le Pen s'en prend à Quotidien : "C'était une plaisanterie", assure Louis Aliot sur LCI

"De plus en plus de journalistes nous suivent, il y en avait 450 lors de la soirée électorale, je n'ai pas eu l'impression qu'ils étaient maltraités", rétorque Louis Aliot, avant de prendre l'exemple de Libération. "C'est un journal d'opinion politique engagé contre nous, pourtant leurs journalistes sont de tous nos déplacements et à toutes nos conférences de presse."