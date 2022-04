Second tour : un débat décisif pour votre vote ?

Elyess Dimassi, barman au Café Hugo de Dijon, n'est pas encore totalement convaincu. Ce débat pourra influencer son vote. Selon ses explications, "plein de choses peuvent encore changer". Il espère juste que le débat ne sera pas stérile. Et même vœux pour des étudiants en droit rencontrés par nos journalistes. À 20 ans, c'est leur première présidentielle. Ils suivront le débat par goût de la politique et non pas parce qu'ils hésitent. Pour beaucoup, le choix est déjà fait.