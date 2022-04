Second tour : une France divisée

Hier, les Français ont voté majoritairement pour Emmanuel Macron, mais moins pour qu'il y a cinq ans. Un peu plus de 18 779 641 voix, c'est deux millions de moins qu'en 2017. Marine Le Pen, elle, au contraire, progresse à un peu plus de 13,5 millions de voix, soit 2,5 millions de plus qu'il y a cinq ans. Cette percée du RN se traduit également à travers cette carte de France. En 2017, Marine Le Pen était arrivée en tête dans deux départements, ici en violet. Cinq ans plus tard, 23 départements, notamment dans l'Est et le Sud-est. Elle renverse même la situation dans les Outre-mer en obtenant des scores sans appel. Près de 70% des suffrages en Guadeloupe, 60% en Martinique ou encore à La Réunion.