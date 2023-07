Sécurité, impôts, éducation... voici les principales annonces d'Emmanuel Macron

L'une des préoccupations des Français, c'est le pouvoir d'achat. À ce sujet, le chef de l'État promet des baisses d'impôts à hauteur de deux milliards d'euros, mais reste flou sur la forme et sur l'échéance. Et à six semaines de la rentrée des classes, face au manque de professeurs, le président veut rassurer les parents. "Le ministère de l'Éducation nationale fera ce qu'il faut pour qu'il y ait des professeurs devant chaque classe", a-t-il dit.