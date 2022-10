Semaine sociale : y a-t-il un risque de contagion ?

Cette grève, qui pourrait être reconductible, inquiète les voyageurs. Ce devrait être mieux côté RATP. Le trafic sera quasi normal pour les Métros. Deux bus sur trois et deux RER sur trois devraient circuler en Île-de-France. Mais les appels à la grève se multiplient aussi dans la Fonction publique et dans l’Éducation nationale. Le fonctionnement des écoles, collèges et lycées devait être perturbés.