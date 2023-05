VIDÉO - Six ans de présidence Macron : les députés du camp présidentiel tentent une opération séduction

À Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), où la gauche a remporté les dernières législatives, la jeune élue municipale d'opposition Shannon Seban ne désespère pas de convaincre les réticents, nombreux ici. "J'ose espérer qu'on puisse rouvrir une nouvelle page, un nouveau chapitre, et qu'on puisse continuer à écrire l'histoire de notre pays de façon sereine et apaisée", affirme celle qui est aussi la présidente du parti Renaissance dans son département. "Aujourd'hui, les Français attendent qu'on sorte des postures politiciennes et qu'on puisse avancer pour réformer", estime-t-elle encore.