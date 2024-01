SONDAGE EXCLUSIF - Gabriel Attal, Premier ministre : 56% des Français lui font confiance

Gabriel Attal a été nommé Premier ministre ce mardi, en lieu et place d'Élisabeth Borne. Un nouveau Premier ministre vu d'un bon œil par les Français. D'après un sondage Harris Interactive pour LCI, 56% de la population lui fait confiance.

Gabriel Attal démarre sa mission à Matignon sur une note positive. Nommé Premier ministre ce mardi en remplacement d'Élisabeth Borne, l'éphémère ministre de l'Éducation nationale bénéficie de la confiance d'une majorité de Français. D'après un sondage exclusif Harris Interactive pour LCI, 56% de la population lui fait confiance. Dans le détail, 16% des Français lui font "tout à fait confiance" et 40% "plutôt confiance". En revanche, 24% ne lui font "plutôt pas confiance" et 20% "pas du tout confiance".

Attal fait mieux que Philippe et Borne

Aucun nouveau Premier ministre d'Emmanuel Macron n'affichait des scores de confiance plus élevés au moment de sa nomination. Seul Jean Castex obtenait un niveau de confiance similaire (56%) lors de son arrivée à Matignon, en juillet 2020. Édouard Philippe (53%), en mai 2017, et Élisabeth Borne (44%), en mai 2022, bénéficiaient d'une confiance inférieure.

Surtout, Gabriel Attal accroche tout l'échiquier politique. Toujours d'après ce sondage, si 96% des sympathisants Renaissance lui font confiance, il atteint aussi des niveaux élevés du côté de l'opposition (49% pour les sympathisants La France insoumise, 55% pour le Parti socialiste, 58% pour les Écologistes, 62% pour les Républicains, 40% pour le Rassemblement national).

Membre du gouvernement depuis 2018, Gabriel Attal, 34 ans, a respectivement été secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du gouvernement, ministre des Comptes publics, puis ministre de l'Éducation nationale. De quoi être identifié auprès des Français, qui le qualifient principalement de dynamique (80%), respectueux (73%), sympathique (72%) et courageux (71%). Selon les interrogés, il comprend aussi les préoccupations des Français (57%) et peut réformer le pays dans le bon sens (56%).

Une bonne image qu'il va désormais devoir mettre au crédit des sujets prioritaires des Français. Et ils sont nombreux. Le pouvoir d'achat apparait toujours comme le principal (67%), devant le système social (49%) et l'insécurité (46%). L'école, dont il était en charge depuis juillet 2023, arrive ensuite (46%). "J'emmène à Matignon la cause de l'école", a d'ailleurs affirmé Gabriel Attal lors de la passation de pouvoir. "L'école est la mère de nos batailles. Je lui donnerai tous les moyens d'action nécessaires pour sa réussite. Elle sera une priorité absolue."

*Enquête réalisée en ligne par Harris Interactive pour LCI le 9 janvier 2023, après la nomination de Gabriel Attal en tant que Premier ministre, auprès d'un échantillon de 1000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La méthode des quotas a été utilisée. La marge d'erreur est comprise entre 1,4 et 3,1 points.