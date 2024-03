SONDAGE LCI - La confiance envers Emmanuel Macron et Gabriel Attal en nette baisse

La confiance envers le président de la République et le Premier ministre a baissé de cinq points en mars, selon un baromètre Toluna-Harris Interactive pour LCI paru vendredi. Le chef de l'Etat tombe à son plus bas niveau depuis sa réélection en mai 2022. Cette chute se mesure en particulier chez les sympathisants de gauche.

C’est une alerte sérieuse pour l’exécutif à plus de deux mois des élections européennes. La confiance envers Emmanuel Macron et Gabriel Attal a baissé de cinq points en mars, selon un baromètre Toluna-Harris Interactive pour LCI paru vendredi. Avec 36% des sondés disant faire confiance ou plutôt confiance au président de la République, celui-ci tombe à son plus bas niveau depuis sa réélection en mai 2022, dans cette enquête mensuelle. Emmanuel Macron n'a connu des étiages inférieurs que lors de la crise des gilets jaunes, fin 2018.

Le Premier ministre perd lui aussi cinq points, à 43%, soit son plus mauvais résultat, dans un contexte marqué par les annonces d'un dérapage du déficit public et donc d'économies à réaliser.

Pour le couple exécutif, le dérapage, qui se situe bien au-delà de la marge d'erreur comprise entre 1,4 et 3,1 points, se mesure en particulier chez les sympathisants de gauche : Emmanuel Macron cède 13 points chez les insoumis, ou 12 chez les écologistes ; Gabriel Attal en perd 11 chez les insoumis, 10 chez les socialistes et 17 chez les écologistes.

La cote de Darmanin en hausse

Pour expliquer cette baisse, Harris Interactive évoque la prise de parole d’Emmanuel Macron sur la situation en Ukraine et la possibilité évoquée de l’envoi de troupes au sol. "Pour la première fois le terme 'guerre' apparaît comme un caractère explicatif de la non-confiance dans le Président de la République", relève l’institut de sondages d’opinion, qui évoque un "trou d’air" pour l’exécutif. En revanche, Emmanuel Macron comme Gabriel Attal consolident leur base, avec 6 points gagnés chez les sympathisants de la majorité.

"L’exécutif voulait arrêter l’hémorragie, notamment en direction de Raphaël Glucksmann (la tête de liste du PS et de Place publique pour les élections européennes, ndlr), car la gauche modérée récupérait ses électeurs. L'exécutif a réussi à solidifier cet électorat, c’est important", commente Nicolas Domenach, éditorialiste politique chez LCI

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est le membre du gouvernement qui bénéficie de la plus grande confiance (39%, +5 pts), devant notamment le ministre de l'Économie Bruno Le Maire (35%, -2 pts). Parmi les personnalités politiques, l’ancien Premier ministre Edouard Philippe reste en tête avec 40% des sondés disant lui faire confiance (-1 pt) devant la cheffe de file du Rassemblement national Marine Le Pen (37%, -1 pt), la tête de liste du RN aux élections européennes Jordan Bardella (37%, +2 pts) et l’ex-Premier ministre Jean Castex (31%, +1 pt).

Enquête réalisée par Toluna - Harris Interactive en ligne du 26 au 28 mars 2024. Échantillon de 1067 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).