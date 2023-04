Après la séquence des retraites, la popularité d'Emmanuel Macron au plus bas

Le sondage note ainsi que "les mauvaises opinions envers le Président sont majoritaires dans toute la population, quel que soit l’âge ou le milieu social". Emmanuel Macron ne parviendrait plus à convaincre au-delà de son socle électoral, qui lui reste néanmoins très attaché. Selon l'étude, 70% de ses électeurs du premier tour ont toujours une bonne image de lui. De son côté, Elisabeth Borne voit également sa côte de popularité baisser. Elle obtient 27% de bonnes opinions.

L'étude note par conséquent que le conflit social lié à la réforme des retraites a entaché la stature présidentielle d'Emmanuel Macron. 36% des Français estiment encore aujourd’hui qu’il garde cette stature, contre 51%, il y a un an, lors de sa réélection. Si les personnes interrogées lui reconnaissent une force de conviction (60%), de l'autorité (52%) et le fait que le chef de l'État sait où il va (46%), sa personnalité et sa méthode sont critiquées. Seulement 31% des Français estiment qu’il explique bien son action, soit une baisse de 14 points, et 25% pensent qu’il est sincère (-6 points). Il est également de plus en plus perçu comme éloigné de ses concitoyens (84%, +16 points) et peu enclin à reconnaitre ses erreurs (82%, +21 points).