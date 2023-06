Soulèvements de la Terre : ces événements qui ont conduit le gouvernement à prononcer la dissolution

Certains militants vont, "comme on l'a vu à Sainte-Soline, préparer des cocktails molotov, des pierres, des objets faits pour blesser ou dégrader gravement", ajoutait une autre source policière, évoquant des "profils très déterminés", "relativement jeunes", mais ayant déjà, pour certains, "plusieurs luttes" à leur actif. Les Soulèvements revendiquent le recours au sabotage contre des infrastructures jugées néfastes, comme des sites du cimentier Lafarge. "On ne se décrit pas en soi comme un mouvement pacifiste, après très clairement, on n'appelle pas, nous n'avons jamais appelé et nous n'appellerons pas à nous attaquer à des personnes", précisait Benoît Feuillu, un des porte-parole du mouvement et ex-militant de Notre-Dame-des-Landes.

La semaine dernière, un autre événement est venu renforcer l'argumentaire du gouvernement : la détérioration notamment d'une exploitation maraîchère à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (Loire-Atlantique) lors d'une manifestation itinérante contre l'exploitation du sable à des fins industrielles à Saint-Colomban, à l'appel notamment des SLT.