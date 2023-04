VIDÉO - Stade de France : un match tendu entre Emmanuel Macron et les syndicats

Ils sont déjà là, aux abords du stade de France, comme on le constate dans le reportage de TF1 en tête de cet article : policiers, gendarmes, 1.400 stadiers, et même des drones. Un dispositif jamais vu pour une finale de Coupe de France, et qui serait déjà le double de celui qui avait été affecté à la finale de Ligue des Champions en 2022.

La CGT souhaite distribuer à l'entrée du stade des "cartons rouges" à la réforme des retraites, et des sifflets pour les spectateurs. Impossible a priori : la préfecture n'autorise aucun rassemblement syndical. Quant aux sifflets, ils sont toujours interdits dans les stades, pour ne pas gêner l'arbitrage.