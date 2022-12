"Stop à tout ça !" : l'agacement de Macron face aux "scénarios de la peur" sur les coupures de courant

"Les scénarios de la peur, pas pour moi ! On reste tous unis et on avance", a conclu Emmanuel Macron, qui a également jugé "stupide" le "débat" qu'il avait "entendu ces dernières heures". Pour lui, "le rôle des autorités et des entreprises publiques, ce n'est pas de transférer la peur ni de gouverner par la peur".

Samedi sur TF1, le chef de l'État avait déjà appelé sur les Français à ne "pas paniquer" face aux risques de coupures d'électricité, jugeant même qu'elles pourraient être évitées si la consommation était baissée de 10%.