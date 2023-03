VIDÉO - Stratégies contre la réforme des retraites : entre cortèges calmes et actions coup de poing

Encerclée par les manifestants, une voiture de police doit accélérer pour s'échapper, comme on le voit en ouverture du reportage de TF1 en tête de cet article. Pas de blessé finalement, mais beaucoup de tension dans les rues de Nantes (Loire-Atlantique). "On se dit, 'la violence est-ce que c'est la solution ou pas ?', parce qu'on a l'impression que s'il n'y en n'a pas, on ne se fait pas entendre", résume une jeune manifestante nantaise.