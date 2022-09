"Sur les masques, nous nous sommes trompés" : le mea culpa d'Olivier Véran

"Je n'avais pas l'intention d'en faire un livre. Puis un jour, j'ai pensé qu'il faudrait quand même témoigner de tout cela, alors que beaucoup de choses ont été dites et écrites sur la façon dont on a géré la crise". Dans un livre à paraître jeudi, le porte-parole du gouvernement, et ancien ministre de la Santé Olivier Véran, revient sur sa gestion de la pandémie de Covid-19, dont il dévoile les coulisses en livrant quelques regrets.

Olivier Véran explique avoir pris la plume au soir de l'annonce du premier confinement pour se "souvenir plus tard de l'émotion du moment", sans imaginer l'ampleur qu'allait prendre la crise.