VIDÉO - Tags antisémites en région parisienne : Clément Beaune dénonce sur LCI "des images révoltantes"

Alors que la guerre entre Israël et le Hamas fait rage au Proche-Orient, des étoiles de David peintes au pochoir sur des façades résidentielles sont apparues ces derniers jours, notamment à Aubervilliers, Saint-Denis, Saint-Ouen ainsi qu'à Paris. "Des images révoltantes, à vomir, qui rappellent les heures les plus sombres de notre histoire", a réagi ce mardi 31 octobre sur LCI Clément Beaune. "On sait ce qu’est l’étoile de David. Le pire de l’horreur, de la discrimination, de la mort. Et donc on ne peut pas laisser passer le moindre acte et a fortiori quand il semble que ces actes se répètent et puissent être organisés", a-t-il martelé. "L’enquête le déterminera, mais quoi qu’il arrive, que ce soit un individu, plusieurs individus, un groupe ou pas, c’est inacceptable, révoltant, honteux et abject !", a-t-il souligné encore.