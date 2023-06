VIDÉO - Roué de coups en intervenant pour tapage nocturne : le maire de Magnières raconte sa violente agression

L’agression du maire de Magnières survient quelques semaines après la démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins, Yannick Morez. Une décision que l’édile a annoncée le 10 mai dernier après que son domicile a été la cible d’un incendie criminel, alors que lui et sa famille y dormaient. Yannick Morez était visé par des menaces virulentes de la part de l’extrême droite, opposée au projet de déplacer près d'une école élémentaire le Centre d'accueil de demandeurs d'asile. En 2022, 2 265 agressions et menaces contre des élus ont été recensées par le ministère de l’Intérieur, soit 32% de plus que l’année précédente.