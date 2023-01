TÉMOIGNAGES - "Je me suis faite traiter d'assassin" : ces maires qui jettent l'écharpe

Depuis les dernières élections, plus de 890 maires français ont renoncé prématurément à leur mandat, surtout dans les petits villages. Un chiffre considérable qui vient confirmer la tendance récente : la fonction de maire n'attire plus, et notamment à la campagne. En 2020 déjà, plus d'une centaine de communes s'étaient retrouvées sans candidat lors des municipales. TF1 a rencontré, dans le Finistère, deux de ces édiles lassés.