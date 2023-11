Tempête Ciarán : Macron promet l'état de catastrophe naturelle "dans tous les endroits qui correspondent"

Par ailleurs, le chef de l'État a salué les équipes de secours qui ont "permis de sauver beaucoup de vies". "Je veux vraiment adresser mes félicitations collectives parce que cet événement a été bien géré", a-t-il assuré, se félicitant que "par rapport à la violence de cette tempête, sa gravité, le bilan humain [soit] extrêmement réduit". "On a un combat qui est de rétablir au plus vite la vie normale", a-t-il encore assuré, visant notamment un rétablissement de l'électricité dans 90% des foyers touchés d'ici à lundi. "On va continuer à déblayer", a assuré le président de la République, promettant "des renforts" supplémentaires et "le soutien de la Nation toute entière" aux élus des régions touchées. Il a aussi appelé tous les habitants de ces régions à rester "très vigilants" dans les prochains jours.