1er-Mai : 800.000 manifestants en France, une mobilisation importante mais pas de raz de marée

À Nantes, dans la rue, on comptait presque 10.000 personnes de plus que lors de la précédente mobilisation du 13 avril. Certains profitent du jour férié, ils ne se sont pas déplacés lors de la dernière manifestation. À Toulouse, les manifestants ont aussi répondu à l’appel. Comme à Marseille dans la cité phocéenne, les autorités dénombrent aujourd’hui deux fois plus de gens dans la rue que mi-avril. La tendance se confirme dans les villes plus petites, la mobilisation y est importante depuis le début de la contestation, comme à Montbard, en Côte-d'Or, avec 5000 habitants et 1500 manifestants dans la matinée.