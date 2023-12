VIDÉO - 26 décembre férié en Alsace et Moselle : un droit local menacé ?

Comme chaque année, Noël joue les prolongations dans l'est de la France. Les habitants d'Alsace et de Moselle n'ont pas pris le chemin du travail ce 26 décembre, car le jour de la Saint-Etienne est férié. Un particularisme que le gouvernement souhaiterait compenser, au moins dans la fonction publique.

Ce mardi, le marché couvert de Metz (Moselle) est fermé et le restera toute la journée. À Nancy, sa voisine de Meurthe-et-Moselle, distante d'une soixantaine de kilomètres, le marché est bien ouvert, comme tous les autres commerces du centre-ville. C’est ainsi tous les 26 décembre et tous les Vendredis saints.

Ces deux jours sont fériés en Alsace et en Moselle, et personne ne songerait à s’en plaindre à Metz, comme l'équipe du 13H de TF1 a pu le constater dans le reportage à retrouver en tête de cet article.

Une inégalité dans la fonction publique ?

Ces congés spéciaux sont une survivance de la période où la région était passée sous la domination allemande, au XIXᵉ siècle. Guillaume II avait permis aux habitants de ces régions annexées de chômer le jour de la Saint-Étienne et le Vendredi saint, comme cela se pratiquait dans tout son Empire.

Après la guerre de 1914-18, et le retour de la région dans le giron français, Alsaciens et Mosellans ont défendu ce droit local, finalement jamais effacé, et même inscrit dans le Code du Travail.

Le gouvernement pourrait remettre en cause ces deux jours de congé pour une question d’égalité de temps de travail, à commencer par les agents de la fonction publique. Un alignement qui prendrait la forme d'un lissage, pour que tous les fonctionnaires effectuent les mêmes 1607 heures de travail annuel, quel que soit l'endroit du territoire.

Si les deux jours fériés et chômés localement sont bien maintenus en l'état, les agents auraient alors à rattraper leur retard de 14 heures de travail sur le reste de l'année.