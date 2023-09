VIDÉO - Afflux de migrants à Lampedusa : entre solidarité et rejet, la classe politique française réagit

Tout le spectre politique français a réagi cette semaine à l'arrivée massive et soudaine de migrants sur les côtes italiennes, comme on peut le retrouver dans la vidéo de TF1 en tête de cet article. Marion Maréchal s'était rendue dès jeudi à Lampedusa (Italie), accompagnée de son conseiller en communication. Au milieu des migrants qui viennent d’accoster, elle se voulait inquiète d’une arrivée massive de réfugiés en France.

Même "inquiétude" formulée au Rassemblement national, où Jordan Bardella réclame la fermeté du gouvernement. "Moi, je souhaite qu'Emmanuel Macron fasse respecter la volonté des Français et de n'accueillir aucun migrant sur le territoire français", déclare le président du RN.