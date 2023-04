VIDÉO - Allocution d'Emmanuel Macron : ce que pourrait annoncer le président

Alors, qu’attendre de sa prise de parole ? Des annonces sur une future loi travail, dans laquelle serait intégré le CDI et l’index senior censuré par le Conseil constitutionnel. Mais aussi des mesures sur les bas salaires et l’usure au travail. Autre priorité : l’écologie, avec le développement de l’industrie verte et l’école, pour plus de mixité.