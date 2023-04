"Le chef de l'État fait d'abord une pause" : l'analyse d'Adrien Gindre sur l'allocution d'Emmanuel Macron

"D'ici au 14 juillet - c'est le rendez-vous donné - Emmanuel Macron espère encore élargir sa base politique. 'Agir ensemble au-delà des clivages', dit-il. Et il en fait son affaire : 'Je m'y impliquerai', lance-t-il. En somme, le chef de l'État espère que ce qui ne semble plus possible aujourd'hui pour poursuivre son action redeviendra possible dans les 100 jours à venir", conclut-il.