VIDÉO - Attaque à Annecy : demande d'asile, voyages en France... Gérald Darmanin apporte des précisions sur l'assaillant

Une demande d'asile déposée fin octobre 2022 et étudiée par la France, "comme le droit le permet", puis refusée le 4 juin dernier, précise Gérald Darmanin. Si le ministre n'établit pas un lien certain entre l'attaque près du lac d'Annecy et le refus de cette demande d'asile, il décrit une "coïncidence troublante". "Dimanche dernier, il connaît la réponse de l'administration française" et "il passe à l'acte dans ce crime absolument ignoble". L'homme avait d'ailleurs été contrôlé, le 4 juin, "puisqu'il se serait lavé dans le lac d'Annecy puisqu'il serait SDF. Une main courante a été faite, mais évidemment, il n'y avait rien à lui reprocher", a encore indiqué le ministre.