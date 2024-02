VIDÉO - Crise migratoire à Mayotte : le gouvernement peut-il mettre fin au droit du sol ?

En déplacement à Mayotte, le ministre à l'Intérieur a annoncé ce dimanche la suppression à venir du droit du sol. Département français le plus pauvre, l'île de l'océan Indien est en proie à une grave crise migratoire depuis plusieurs années.

L'accueil n'a pas été des plus chaleureux. En déplacement à Mayotte ce dimanche, le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin est venu annoncer la suppression à venir du droit du sol sur cette île de l'océan Indien, confrontée à une immigration massive, principalement en provenance de l'archipel des Comores. "Nous allons prendre une décision radicale, qui est l'inscription de la fin du droit du sol à Mayotte dans une révision constitutionnelle que choisira le président de la République", a-t-il déclaré à la presse dès sa descente d'avion.

Accès à la nationalité

Sur l'île de Mayotte, quasiment la moitié de la population est de nationalité étrangère, comorienne pour la plupart, contre seulement 8% en métropole. D'où la volonté de l'exécutif de modifier les conditions d'accès à la citoyenne française dans ce département. Dans l'Hexagone, un enfant né de parents étrangers acquiert automatiquement la nationalité française à l'âge de 18 ans.

Sur l'île de Mayotte, c'est déjà un peu différent. Pour être considéré comme un enfant français, il faut qu'au moins un de ses parents réside sur le territoire national de manière régulière et ininterrompue depuis plus de trois mois avant sa naissance. En devenant parents d'un Français, ses parents obtiennent eux-mêmes un titre de séjour. Selon le ministère de l'Intérieur, 44% des enfants nés à Mayotte ont deux parents étrangers.

Révision de la Constitution

À l'avenir, "il ne sera plus possible de devenir Français, si on n'est pas soi-même enfant de parents français", a expliqué le ministre. Mais pour cela, il faudra passer par une révision de la Constitution et donc obtenir a minima une majorité des trois cinquièmes au Parlement.

Le Parti socialiste a déjà fait savoir qu'il s'opposerait à cette révision de la constitution, par la voix du patron des députés PS, Boris Vallaud. Pour la tête de liste écologiste aux européennes Marie Toussaint, "mettre fin au droit du sol à Mayotte ne résoudra pas les difficultés du territoire, mais cela vient abîmer notre République". Quant à l'eurodéputée insoumise Manon Aubry, elle a déploré sur le réseau social X "cette nouvelle victoire idéologique" de l'extrême droite. Le gouvernement devrait néanmoins bénéficier du soutien des Républicains et du Rassemblement national lors du vote.

Pour mieux réguler les entrées sur ce territoire, le gouvernement dispose aussi de la Loi immigration, qui a durci les règles en vigueur concernant le regroupement familial. Il prévoit ainsi de diviser par cinq l'immigration légale dans ce département. Pas sûr que cela suffise pour calmer la colère des Mahorais.

L'île de Mayotte, que Gérald Darmanin visite avec la nouvelle ministre déléguée aux Outre-mer Marie Guévenoux, est en effet paralysée depuis le 22 janvier par des blocages et des barrages routiers installés par des "collectifs citoyens" qui dénoncent l'insécurité, mais aussi des problèmes d'accès à l'eau potable et de pénuries alimentaires. "Nous voulons que le ministre vienne voir la population. Ce sont nos voitures qu'ils cassent, pas celles des élus !", s'exclame, en colère, une habitante, dans la vidéo. Lors de son arrivée dimanche à Mamoudzou, le ministre de l'Intérieur a été copieusement sifflé par un groupe de manifestants.