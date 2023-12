VIDÉO - Rejet du projet de loi immigration : Darmanin reconnaît un "échec", sa démission refusée Macron

Invité ce lundi soir au 20H de TF1, Gérald Darmanin a reconnu son "échec" après la déroute du gouvernement sur le projet de loi immigration. Le ministre de l'Intérieur a annoncé avoir présenté sa démission, refusée par Emmanuel Macron. Il assure par ailleurs que le texte va "continuer le chemin institutionnel"

"Quand on a un échec, c'est un échec." Invité ce lundi soir au 20H de TF1, Gérald Darmanin a annoncé avoir présenté sa démission au président Emmanuel Macron, qui l'a refusée. Le ministre de l'Intérieur est donc maintenu à son poste, malgré le revers essuyé par le gouvernement à l'Assemblée nationale sur le projet de loi immigration.

"Je pense qu'indépendamment de ma personne, ce qui est inquiétant aujourd'hui dans notre démocratie, c'est que l'immigration, sujet crucial pour les Français, dont tous les pays débattent et adoptent des dispositions nouvelles, cette immigration a été prise en défaut dans le débat démocratique", a-t-il estimé.

Après avoir multiplié les tentatives pour trouver une majorité sur ce texte, n'a finalement pas réussi son pari : 270 députés ont voté pour la motion de rejet préalable des écologistes, 265 votant contre. Du jamais-vu depuis 1998. Un revers après lequel le ministre de l'Intérieur a souligné qu'il poursuivrait la recherche d'un compromis ces prochaines heures : "Ce texte va continuer le chemin institutionnel", a-t-il assuré.

"Le président de la République a demandé à la Première ministre et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer de lui faire des propositions pour avancer en levant ce blocage et aboutir à un texte de loi efficace", a fait savoir l'entourage du chef de l'État en début de soirée. "Tant que je suis ministre, je prendrai mes responsabilités pour protéger les Français (…) si on n’a pas ces mesures des drames nous attendent", a prévenu Gérald Darmanin.