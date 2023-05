VIDÉO - Agression du maire de Saint-Brevin : comment les élus sont-ils protégés ?

Les agressions, comme celle-ci et celle dont a été victime Yannick Morez, le maire de Saint-Brevin-les-Pins, sont de plus en plus nombreuses. L’an dernier, 2265 agressions et menaces contre des élus ont été recensées par le ministère de l’Intérieur. C’est 32% de plus que l’année précédente.

Comment ces élus sont-ils protégés face aux violences ? En tant que personnes dépositaires de l’autorité publique, les maires ont un statut plus protecteur qu’un simple citoyen.