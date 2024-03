Pourquoi la France compte toujours plus de fonctionnaires malgré son besoin d'économies

Le gouvernement annonce une nouvelle vague d’économie à venir : 20 milliards d’euros l’an prochain, en plus des dix milliards prévus cette année. Les marges sont faibles, surtout que le nombre de fonctionnaires ne cesse d’augmenter. Le 20H de TF1 se penche sur la question.

Ils travaillent notamment dans la police, dans l’armée ou dans les hôpitaux. Selon l’Insee, la France compte 59.000 fonctionnaires de plus en 2023, pour un total de plus de six millions d’agents. Et cela n’est pas fini : la tendance est à l’embauche. Selon Bercy, cette année, les grands grossiront de 2681 policiers et gendarmes, de 1961 greffiers et magistrats, de plus de 580 postes au ministère des Armées et de centaines de soignants.

"Les besoins de la population évoluent. Aujourd'hui, par rapport à 40 ou 50 ans en arrière, on se soigne plus et mieux, on souhaite qu'il y ait plus de prévention", justifie Céline Verzeletti, co-secrétaire générale à l'Union fédérale des syndicats de l'État CGT (UFSE-CGT).

Ces agents publics sont plus nombreux et coûtent aussi plus cher. Les deux hausses de salaires en deux ans et des primes pouvoir d’achat, ont couté au total 14 milliards d’euros à l’État. Pour autant, il n’est plus question de supprimer des fonctionnaires.

Si 20.000 postes ont disparu après l'élection d’Emmanuel Macron, la tendance s’est inversée après la crise des Gilets jaunes. "Une crise augmente toujours les dépenses publiques, dont celle du Covid, évidemment. On supprime un certain nombre de dépenses exceptionnelles (les boucliers tarifaires), mais pour autant, on ne revient pas au niveau de dépenses d'avant", explique François Lenglet, spécialiste économie de TF1-LCI

Avec 88 fonctionnaires pour 1000 habitants, la France n’est pas le pays le plus administré d’Europe. La Norvège ou le Danemark en ont quasiment le double.