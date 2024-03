VIDÉO - Hommage aux victimes du terrorisme à Arras : les moments forts de la cérémonie

La France a rendu hommage aux victimes du terrorisme ce lundi 11 mars, journée de commémoration nationale et européenne. Habituellement organisée à Paris, la cérémonie s'est pour la première fois tenue à Arras, où le professeur Dominique Bernard a été tué par un ancien élève radicalisé il y a cinq mois. Un moment de recueillement empreint d'émotion.

Une cérémonie très émouvante ce lundi matin. L'hommage annuel aux victimes du terrorisme s'est déroulé ce lundi matin à Arras (Pas-de-Calais), où le professeur de français Dominique Bernard a été assassiné par un ancien élève radicalisé, le 13 octobre 2023, devant son établissement, le collège-lycée Gambetta.

Élèves et enseignants d'Arras ont pris la parole, tout comme ceux de Conflans-Sainte-Honorine, où le professeur d'histoire Samuel Paty avait été tué lui aussi par un terroriste. Des témoignages entrecoupés de chants et de musique, avant que des colombes ne soient lâchées vers le ciel. "La douleur est toujours là parce que, finalement, on n'oublie pas. Il y aura toujours ce vide et cette tristesse", témoigne l'un d'eux dans le reportage du 13H de TF1 à retrouver en tête de cet article.

"L'école est notre plus grande force"

"Les terroristes nous attaquent, nous atteignent, nous touchent, mais ils ne nous feront jamais céder. La France reste et restera le pays des savoirs et de la transmission, le pays de la culture et de la révérence", a prévenu le Premier ministre, Gabriel Attal, qui présidait cet hommage habituellement organisé aux Invalides à la place d'Emmanuel Macron.

"Les terroristes haïssent l'école, c'est normal : l'école est la meilleure arme pour les combattre. L'école est notre plus grande force pour bâtir un avenir de concorde, de civisme, de paix et de respect", a souligné l'ancien ministre de l'Éducation nationale devant plusieurs centaines d'invités.

Sous les yeux de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, un soliste du chœur de l'armée française a fredonné "Quand on n'a que l'amour", l'un des titres les plus connus de de Jacques Brel. Une chanson qui avait déjà été interprétée en 2015 pour les victimes des attentats du 13-Novembre.