Interview d'Emmanuel Macron au 13H de TF1 : ce qu'il faut retenir

Emmanuel Macron s'est présenté en chef de l’État inflexible ce mercredi lors de son interview aux JT de 13H de TF1 et France 2. Il insiste sur la mise en vigueur de la réforme des retraites d'ici à la fin de l'année et il le martèle à plusieurs reprises. Cette réforme est nécessaire et il n'y a pas d'autres solutions, dit-il. N'ayant pas réussi à convaincre les Français, il précise également qu'entre sondage et impopularité, il préfère choisir l'intérêt général.