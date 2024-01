VIDÉO - "Il faut commencer à manger local" : l'appel de Carole Delga pour aider les agriculteurs

La présidente PS de la région Occitanie était l’invitée d’Adrien Gindre ce jeudi 25 janvier sur TF1. Elle réclame "une réponse rapide" du gouvernement face aux revendications "légitimes" des agriculteurs dont le mouvement de contestation s’intensifie.

Elle n’a pas attendu de le rencontrer la semaine prochaine pour le contacter. Alors que le mouvement de contestation des agriculteurs s’intensifie, Carole Delga a envoyé un SMS, pour l’instant resté sans réponse, à Gabriel Attal pour "lui demander qu’il puisse y avoir une réponse très rapide afin qu’il n’y ait pas de radicalisation, surtout pas de violence". Car pour la présidente PS de la région Occitanie, "il faut agir". Et vite. "Il y a un malaise très fort dans l’agriculture. Nous, les présidents de région, le rappelons régulièrement depuis des années", souligne-t-elle ce jeudi 25 janvier dans "Bonjour ! La Matinale TF1".

Elle milite pour des "solutions région par région"

Carole Delga prend pour exemple sa propre région pour illustrer la situation. C’est en Occitanie qu’est perçu le revenu agricole le plus faible de France "parce qu’on a choisi l’agriculture de la qualité, une agriculture familiale". "Cela ne paie pas, on ne peut pas continuer comme ça", dit-elle, interrogée par Adrien Gindre. "On ne peut pas continuer à être dans des retards et une complexité des aides de la PAC et en même temps vouloir avoir une souveraineté alimentaire. On est dans le contradictoire", insiste-t-elle.

Au gouvernement, Carole Delga réclame une meilleure "considération" des agriculteurs, des "actes concrets" et "un accompagnement" pour transformer les modèles de production face au réchauffement climatique. Elle favorise également des "solutions région par région", demandant notamment la nomination d’un "préfet de l’eau auprès de chaque préfet de région". "Sur la question des revenus agricoles, il faut commencer à manger local", poursuit-elle, s’adressant aux téléspectateurs.

"Je fais un appel aux Françaises et aux Français. Arrêtons de manger de la viande importée. Arrêtons de manger du mouton de Nouvelle-Zélande, mangeons de l’agneau de France (…). Nous devons agir en tant que citoyens et il faut également que l’Europe arrête avec ces accords de libre-échange qui ne sont pas équilibrés", ajoute-t-elle, exhortant chacun à prendre sa part.