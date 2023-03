VIDÉO - Retraites, grèves, manifestations : que va dire Emmanuel Macron ?

Dans la salle des fêtes de l’Élysée mardi soir, opération remobilisation après l'adoption de la réforme des retraites par le biais du 49.3. À la veille de son interview ce mercredi à 13h sur TF1, France 2 et LCI, Emmanuel Macron reçoit les parlementaires de la majorité encore un peu sonnés. C'est l'épilogue d'une journée de câlinothérapie et de consultations tous azimuts.

Plus tôt dans la journée, à 9h au palais de l'Élysée, le président convoque une partie du gouvernement et les chefs de la majorité. Il leur confie ses intentions pour les prochaines semaines : ni dissolution ni remaniement en vue. Et il ébauche un début de mea culpa : "À l'évidence, nous n'avons pas réussi à faire partager le bien-fondé de la réforme".