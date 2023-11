VIDÉO - Marche contre l'antisémitisme : pourquoi LFI n'y participera pas

Ce samedi, pour défendre la cause palestinienne et réclamer un cessez-le-feu à Gaza, écologistes et insoumis on marché ensemble, unis derrière les mêmes banderoles. Mais ce dimanche, ils seront divisés : La France Insoumise refuse de participer à la marche contre l'antisémitisme, organisée à Paris par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher.