VIDÉO - Mort à 81 ans de François Léotard, ancienne figure de la droite

Frappé de "lassitude", affecté par le décès en 2001 de son frère, l'acteur et chanteur Philippe Léotard, l'ancien ministre expliquera ensuite qu'il "ne supportait plus" le monde politique, son aspect "prostitutionnel", fait de "flatterie" et de "mensonge", qu'il lui fallait retrouver "son propre langage". François Léotard finira par quitter le devant de la scène dans les années 2000 pour se consacrer à l’écriture.