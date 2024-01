VIDÉO - Mouvement des agriculteurs : "On ne calmera pas la colère en interdisant les manifestations", estime Marine Tondelier

La secrétaire nationale des Écologistes était l'invitée politique de Bonjour ! La Matinale TF1. Marine Tondelier est revenue sur la contestation des agriculteurs, qu'elle "soutient".

"Je soutiens le mouvement des agriculteurs", a affirmé Marine Tondelier, invitée ce mercredi 24 janvier de Bonjour ! La Matinale TF1. Après le drame en Ariège, qui a coûté la vie à une agricultrice de 35 ans et à sa fille de 12 ans, la secrétaire nationale d'EELV a souhaité "adresser ses pensées les plus sincères pour leurs proches, leur famille et tous les manifestants".

"Pas de fiscalité allégée" sur le GNL

Aussi, alors que les blocages se poursuivent sur d'importants axes routiers, la dirigeante politique rappelle avoir une position constante sur la liberté de manifester, aussi bien pour les agriculteurs que pour les militants écologistes : "On ne calmera pas la colère en interdisant les manifestations". "Je n'ai pas attendu aujourd'hui et ce mouvement pour être aux côtés des agriculteurs, j'ai rencontré la FNSEA, les Jeunes Agriculteurs", a encore souligné Marine Tondelier, tout en estimant que les agriculteurs bénéficiaient "déjà d'une fiscalité allégée" et que le moment n'était pas opportun, "au milieu d'une crise sociale", pour alléger davantage les taxes, comme celles du GNR (gazole non routier).

Selon la secrétaire nationale d'EELV, la priorité est plutôt ailleurs et touche à la bureaucratie. "Il faut qu'on lâche la grappe aux agriculteurs. Regardez les formulaires à remplir pour les aides de la PAC (la politique agricole commune propre à l'UE, ndlr). Quand Bruno Le Maire a fait ses annonces hier à l'Assemblée, moi-même je ne comprenais rien."