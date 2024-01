VIDÉO - Nouveau gouvernement de Gabriel Attal : les coulisses de la matinée

Au lendemain de la nomination des principaux membres du gouvernement, les passations de pouvoirs ont eu lieu ce vendredi matin. Le premier Conseil des ministres de la toute nouvelle équipe s'est tenu dans la foulée. Le 13H de TF1 vous dévoile les coulisses de cette matinée.

Jamais un Conseil des ministres n'avait eu lieu dans ce petit salon. Le gouvernement est resserré et il faut que ça se voie. À l’Élysée ce vendredi matin, il y avait les poids lourds indéboulonnables, et les nouveaux visages : Stéphane Séjourné au Quai d'Orsay et Rachida Dati à la Culture.

Cette fidèle de Nicolas Sarkozy le sait, elle va devoir convaincre le monde de la culture. Comme un avertissement, sa prédécesseure, Rima Abdul Malak était accueillie par une franche ovation, lors de la passation un peu plus tôt. Dans son discours, Rachida Dati tente de rassurer. "Je comprends qu'elle puisse surprendre cette nomination, moi, elle ne me surprend pas. Chacun sait que j'aime me battre, n'ayez pas peur", dit-elle avec conviction.

Autre passation, autre visage venu de la droite, Catherine Vautrin prend la tête d'un superministère : Travail, Santé et Solidarités. Désormais Premier ministre, Gabriel Attal a, lui, donné les clés de son ministère de l'Éducation nationale à Amélie Oudéa-Castéra. Mais il prévient qu'il gardera un œil très attentif sur la rue de Grenelle. Prisca Thevenot aussi monte en grade, en passant du secrétariat d'État à la Jeunesse à la fonction beaucoup plus exposée de porte-parole du gouvernement.