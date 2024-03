"On se bat pour empêcher une concurrence déloyale en Europe" : Renaissance lance sa campagne européenne à Lille

La liste de la majorité présidentielle lance officiellement sa campagne pour les Européennes du 9 juin prochain. Pour en parler, le 13H de TF1 s'est entretenu avec l'eurodéputé Pascal Canfin, en direct du meeting de Lille.

La liste Renaissance est menée cette année par Valérie Hayer, fille et sœur d'agriculteurs. Cela suffira-t-il pour retrouver leur confiance ? "Non, mais c'est un signal important qui vient consolider notre mobilisation", estime Pascal Canfin dans le duplex avec TF1 en tête de cet article. "La première revendication des agriculteurs, c'est de pouvoir vivre dignement de leur travail, et c'est pour ça qu'on se bat pour des prix planchers par exemple pour qu'ils ne puissent plus vendre en dessous de leur prix de production", affirme l'eurodéputé (RE) sortant.

"On se bat aussi pour empêcher une concurrence déloyale en Europe (...) On a commencé à gagner ces batailles qu'on appelle des mesures miroirs, on va continuer dans les cinq ans qui viennent, ça sera une des priorités au Parlement européen", déclare-t-il à Anne-Claire Coudray.

Sur les questions de transition environnementale, l'Europe a-t-elle su accompagner la profession des agriculteurs, n'est-elle pas allée trop vite sans solutions à leur donner ? "Ce qui est certain, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'interdiction de pesticides sans solutions pour les agriculteurs", estime encore Pascal Canfin, pour qui "c'est un principe fondamental".

Valérie Hayer, tête de liste du Renaissance pour les élections européennes le 6 juin prochain, conclura le meeting de lancement de campagne à Lille ce samedi. L'intervention de l'eurodéputée, encore peu connue du grand public, succédera à celle du Premier ministre, Gabriel Attal.