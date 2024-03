VIDÉO - Dépenses de l'État : "Bruno Le Maire nous a raconté n'importe quoi", tacle Sébastien Chenu sur TF1

Après les 10 milliards d'économies en 2024, Bercy vise "au moins" le double l'année prochaine. Invité de "Bonjour ! La Matinale TF1", le député RN du Nord, Sébastien Chenu, a déploré l'absence de "vision globale" de l'exécutif "avec des mesures pérennes". "Le gouvernement nous a emmenés dans le mur", a fustigé le vice-président de l'Assemblée nationale.

"Bruno Le Maire a construit des budgets insincères." Alors que le ministre de l'Économie avait annoncé, le 18 février, au 20H de TF1, devoir trouver "10 milliards d'euros" en 2024, Bercy a communiqué, mercredi 6 mars, le montant des économies à réaliser en 2025. Le ministre délégué des Comptes publics, Thomas Cazenave, a fait part devant les parlementaires d'un nouveau serrage de vis de 20 milliards en 2025, et non plus les 12 envisagés jusqu'ici, visant les budgets de l'État et de la Sécurité sociale.

Un plan d'économies fustigé par l'opposition, en premier lieu le Rassemblement national. "Le gouvernement nous a emmenés dans le mur", a déploré, jeudi 7 mars, le député RN du Nord, Sébastien Chenu, invité d'Adrien Gindre dans "Bonjour ! La Matinale TF1". "Il y a un chiffre à retenir : plus 800 milliards d'euros de dette supplémentaires avec Emmanuel Macron. Ce gouvernement est là depuis sept ans. Bruno Le Maire nous a raconté matin, midi et soir n'importe quoi, il a construit des budgets insincères."

"Il y a un principe : l'État prélève beaucoup, répartit mal et ouvre des guichets. Nous considérons que ce n'est pas exactement la formule qu'il faut. La France est un pays dans lequel il y a beaucoup d'impôts, (...) les Français se disent : 'Où va notre argent' et 'est-ce qu'on en a pour notre argent ?'. Ça ne me semble pas une politique économique et fiscale cohérente", a affirmé le vice-président de l'Assemblée nationale, dénonçant "ces gens qu'on nous a présentés comme étant des as absolus des économies et des finances disent aujourd'hui aux Français : 'On va vous serrer la vis'". "Il n'y a pas de vision globale avec des mesures pérennes."

"C'est toujours pareil, ce gouvernement est dur avec les faibles", a déploré Sébastien Chenu, alors que l'exécutif réfléchirait à un durcissement des règles de l'assurance-chômage. "On peut la réformer, mais pourquoi la niveler par le bas et s'attaquer à ceux qui se retrouvent déjà dans des situations difficiles ? (...) Ce qu'il faut, c'est s'attaquer à la dépense qui est un tabou : l'immigration, le mille-feuille administratif... Il y a des réformes à mener dans ce pays."