Projet de loi immigration : quelle suite après le rejet à l'Assemblée ?

Le projet de loi immigration, malgré son rejet lundi par les députés, ne sera pas abandonné, a décidé Emmanuel Macron. Le texte ira devant une Commission mixte paritaire. Explications.

Sourire de façade et petit geste à l'attention des journalistes, à sa sortie de l'Élysée, ce mardi matin, Gérald Darmanin veut s'afficher serein. Quelques minutes plus tôt dans le huis clos du Conseil des ministres, Emmanuel Macron a tranché : "Le gouvernement convoquera une Commission mixte paritaire au plus vite", déclare Olivier Véran, son porte-parole.

"Le ministre doit démissionner"

Une Commission mixte paritaire (CMP), ce sont sept députés et sept sénateurs, qui vont tenter de se mettre d'accord sur un texte. Autour de la table, une majorité de parlementaires de droite : si compromis il y a, la version du texte sera sans doute durcie, par rapport à celle du gouvernement, qui peut donc encore espérer faire adopter une loi. "On souhaite un texte, on souhaite qu'il arrive le plus rapidement possible, mais je suis certain que la majorité sera unie comme elle l'a toujours été sur ce texte, et on verra quel texte sort de la CMP", réagit Mathieu Lefèvre, député Renaissance du Val-de-Marne.

Mais pour les oppositions, le désaveu est déjà trop fort. "Ils ne peuvent pas faire comme si rien ne s'était passé, assène Mathilde Panot, cheffe des députés LFI. Dans n'importe quelle démocratie, lorsqu'il y a une telle défaite, le ministre doit démissionner."

Le RN demande même la dissolution de l'Assemblée nationale : "Ils n'assument pas leurs responsabilités, on va les assumer pour deux", promet le député Sébastien Chenu. Une hypothèse écartée par l'exécutif. Le parcours législatif du projet de loi immigration est donc loin d'être terminé. En attendant, Gérald Darmanin s'est affiché sur le terrain tôt ce mardi matin, comme si de rien n'était ou presque, avec des policiers.