VIDÉO - Que change la réforme des retraites ? Trois cas concrets

La réforme des retraites, qui a fait l'objet d'un recours au 49.3 ce jeudi, est un sujet de discussion très présent dans les entreprises. Un patron, rencontré par TF1, a fait ses calculs. À 56 ans, Frédéric est commerçant et avec la nouvelle réforme, il devra travailler six mois de plus que prévu. "Ramené à une vie entière de travail, deux trimestres de plus, c'est vraiment pas grand-chose", estime-t-il.