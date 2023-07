École, pouvoir d'achat, violences urbaines... ce qu'il faut retenir de l'interview d'Emmanuel Macron sur TF1

Invité à commenter et à tirer les leçons des récentes violences urbaines survenues suite à la mort de Nahel, le président de la République a répondu : "La leçon que j'en tire, c'est : l'ordre, l'ordre, l'ordre. La deuxième, c'est que notre pays a besoin d'un retour de l'autorité à chaque niveau, et d'abord dans la famille". Emmanuel Macron a donc dit vouloir ouvrir à la rentrée le chantier de l'autorité parentale. "Ce n'est pas l'Éducation nationale et encore moins la police qui peut régler le problème, il faut le traiter à la cause. On doit responsabiliser certaines familles, accompagner d'autres dans la détresse", a-t-il expliqué.

Il faut aussi "revoir notre politique de répartition des difficultés. Une des limites de notre République, c'est que pendant des décennies, on a concentré les difficultés dans les mêmes quartiers, les mêmes endroits".

Alors que les réseaux sociaux ont joué un grand rôle dans la propagation des violences, le chef de l'État a également dit vouloir "réussir à mieux protéger les enfants et jeunes adolescents des écrans", mais aussi, en partenariat avec les plateformes, "réussir à très vite retirer les contenus quand ils appellent à la violence". Une façon selon lui de rétablir un "ordre public numérique" pour "prévenir les débordements".