VIDÉO - Réforme des retraites : des actions coup-de-poing paralysent Rennes

Des étudiants bloquent un rond-point au nord de Rennes (Ille-et-Vilaine). Plus personne ne passe. Le barrage s'est formé en quelques minutes, juste devant le véhicule d'un agriculteur, qui essaye de négocier. Ils sont une centaine de manifestants et à perte de vue, comme on le voit dans le reportage de TF1 ci-dessus, des kilomètres de bouchons se forment. Rapidement, les automobilistes montrent leur mécontentement.