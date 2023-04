Réforme des retraites : dialogue de sourds entre Elisabeth Borne et les syndicats

Quelques minutes plus tard, devant le même micro, comme si de rien n'était, Elisabeth Borne tente de relativiser : "Chaque organisation syndicale a pu s'exprimer. On voit que nous avons un désaccord sur l'âge et il y a aussi de nombreux sujets dont nous partageons l'importance et sur lesquels nous pourrons discuter ultérieurement".

Tous attendent désormais que le Conseil constitutionnel se prononce, le 14 avril. D'ici là, la contestation continue, comme mercredi matin, avec une banderole déployée au sommet de l'Arc de Triomphe : "64 ans, c'est non".