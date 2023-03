"Le compte n'y était pas" : sur TF1, Elisabeth Borne justifie le recours au 49.3

"Certains au sein de ce groupe ont joué une carte personnelle en contradiction avec ce que portent les Républicains depuis des années, et en contradiction pour certains avec ce qu'ils ont proposé il y a quelques mois", a déclaré, amère, la cheffe du gouvernement. "On a constaté que le compte n'y était pas. Donc en accord avec le président de la République j'ai engagé ma responsabilité, celle de mon gouvernement, non pas sur le texte initial présenté par le gouvernement mais sur le compromis qui a été trouvé hier entre les sénateurs et les députés."

La Première ministre a confirmé que la décision de déclencher le 49.3 était "collective", "constatant qu'on ne pouvait pas jouer l'avenir d'une réforme essentielle pour préserver notre système de retraite en stipulant, postulant, sur d'éventuels changements de position de députés de l'opposition".