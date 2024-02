VIDÉO - Remaniement : l'annonce des derniers membres du gouvernement "va approcher", assure Prisca Thevenot sur TF1

La porte-parole du gouvernement, Prisca Thevenot, était l'invité politique de "Bonjour ! La Matinale TF1", ce mardi matin. Sans donner de date précise, elle a assuré que l'annonce de la seconde vague de nominations "va approcher". Depuis le 11 janvier, le gouvernement fonctionne autour d'une équipe "resserrée" de 14 personnes.

Ils ne seront bientôt plus 14. Invité de "Bonjour ! La Matinale TF1", ce mardi 6 février, la porte-parole du gouvernement, Prisca Thevenot, a donné davantage de précisions sur la seconde vague de nominations qui doit venir compléter l'équipe "resserrée" annoncée le 11 janvier dernier. Selon elle, l'annonce "va approcher". Les noms des nouveaux ministres délégués et secrétaires d'État devaient être révélés après le discours de politique générale de Gabriel Attal, réalisé le 30 janvier dernier.

"Je pense qu'on n'a jamais été aussi proche du dénouement, jamais", a éludé Prisca Thevenot avant de préciser : "Je n'ai pas l'information sur le timing précis de cette annonce, mais ça va approcher."

Aucun ministère "en pause"

Au-delà de ce peu d'informations, la porte-parole a assuré que "tous les sujets" étaient traités, malgré l'équipe resserrée et les "super-ministères" qui la composent. "Il n'y en a aucun qui est en pause, aucun qui est en souffrance. Maintenant, il est vrai qu'on a besoin aussi d'avoir un renfort pour pouvoir aller plus en profondeur sur un certain nombre d'organisations", a-t-elle reconnu, citant les "questions au gouvernement", les "questions orales sans débat", les auditions ou encore les commissions qui se retrouvent parfois sans interlocuteur. "On doit être capables d'être partout", a expliqué Prisca Thevenot.

Interrogée sur le cas d'Amélie Oudéa-Castéra, à la tête d'un super-ministère de l'Éducation nationale, des Sports et des Jeux olympiques, et dont les débuts ont été marqués par une polémique, la porte-parole a assuré qu'elle était "parfaitement et pleinement à la tâche". "Elle est ministre de l'Éducation et des Sports", a réaffirmé Prisca Thevenot, déniant la nécessité de la "délester d'une partie de son portefeuille".

Alors que François Bayrou, ancien ministre de l'Éducation sous les mandats de François Mitterrand et de Jacques Chirac, a été relaxé lundi 5 février dans l'affaire des assistants d'eurodéputés, Prisca Thevenot a également été questionnée sur la possibilité qu'il entre de nouveau au gouvernement. "Il a été un bon ministre, c’est une personnalité politique de haut rang, maintenant cette décision ne m’appartient pas", a esquivé la porte-parole.