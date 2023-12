VIDÉO - Renaissance, RN, PCF... Tour d'horizon des vœux des politiques pour 2024

Ce dimanche soir, comme le veut la tradition, le président de la République Emmanuel Macron transmettra ses vœux aux Français. En attendant, de nombreux autres personnalités politiques l'ont déjà précédé pour clore cette année 2023. Le 13H de TF1 vous propose un tour d'horizon de ces différentes déclarations

"Mes chers compatriotes", "chers amis", "chers Parisiens"... Peu importe la manière de débuter ses vœux, cette année, la tendance est au classique sur la forme. "Je souhaite vous adresser mes vœux les plus sincères pour 2024", lance ainsi l'ancien Premier ministre (LR) Jean-Pierre Raffarin, durant sa déclaration. En pratique, ces prises de parole reprennent un peu tous les ans les mêmes recettes : décor de fêtes ou fond uni, regard face caméra ancré dans celui du spectateur, et ton solennel au moment de se projeter sur l'avenir.

Faire le bilan de 2023... pour se projeter vers 2024

Mais dans un premier temps, beaucoup tentent d'abord de jeter un coup d’œil dans le rétroviseur sur l'année écoulée et ses problèmes, avant de passer à une nouvelle période politique. "L'année 2023 fut particulièrement éprouvante", estime donc Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement National (RN) à l'Assemblée nationale. "2023, c'est l'année de la surchauffe, l'année dont on se serait bien passée", juge quant à lui le secrétaire national du Parti communiste français (PCF), Fabien Roussel.

Les deux responsables citent les événements qui ont marqué les derniers mois pour appuyer leurs propos : "La guerre, le réchauffement climatique, les attentats", pour le communiste, "l'inflation ravageuse, les émeutes, les meurtres gratuits", d'après la triple candidate à la présidentielle.

Échéances olympiques et électorales

Le calendrier chargé, notamment en grands événements, de l'année 2024, se trouve également au cœur de ces vœux politiques. "Nous allons entre autres organiser le plus grand événement mondial, les Jeux olympiques et paralympiques à Paris", assure Sylvain Maillard, président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, et par ailleurs député de la capitale. "Ces jeux de Paris seront un rendez-vous planétaire de la fraternité et de la paix", abonde dans son message vidéo la maire (PS) de Paris, Anne Hidalgo.

Au-delà du sport, des échéances électorales sont aussi à prévoir. "Nous aurons besoin de la chaleur de cette humanité pour mener tous ces combats qui sont devant nous", enjoint ainsi Fabien Roussel. En ligne de mire ? Le scrutin des européennes, au mois de juin. Selon le président du RN, Jordan Bardella, il s'agit même pour son parti "de la première étape de la conquête du pouvoir". Pour certains, la course à l'Élysée, lors de la présidentielle de 2027, semble même déjà avoir commencé. Ce soir, à 20 heures, c'est de cet endroit que le président de la République, Emmanuel Macron, transmettra, à son tour, ses vœux aux Français.