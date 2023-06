VIDÉO - "Je continuerai à porter plainte" : la nouvelle maire de Saint-Brevin est déjà menacée

Dorothée Pacaud subit la même campagne d'intimidation que l'ancien maire, Yannick Morez. Ce dernier soutenait le transfert d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile sur la commune. Mais les manifestations d'extrême droite, les menaces et l'incendie de sa maison ont eu raison de lui, il a fini par démissionner et sa première adjointe a pris le relais. Certains habitants ont trouvé ça très audacieux. "Je me suis dit, soit c'est de l'inconscience, soit c'est véritablement du courage pour porter ce projet", assure une retraitée. Pour une autre habitante, "on n'a pas à agresser ni à menacer les gens, car chacun a ses opinions, mais on doit respecter".

Malgré les risques, la nouvelle maire et son équipe sont déterminées à poursuivre le projet et à dénoncer chaque menace. "Bien évidemment, je continuerai à porter plainte. Avant tout pour ma sécurité et puis aussi, c'est une histoire de principes. Je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas juste déplorer la violence les bras croisés. Il faut agir et je pense que tout le monde devrait porter plainte quand il y a des limites qui sont dépassées", explique Dorothée Pacaud.