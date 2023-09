VIDÉO - Séisme au Maroc : pourquoi l'aide française est toujours dans l'attente d'un feu vert

En ce lieu, tout est prêt pour partir au Maroc. Pour Philippe Besson, président des pompiers de l'urgence internationale (PUI), "il n'y a qu'à appuyer sur un bouton et l'équipe est prête à intervenir". " Pour l'instant, on nous répond qu'on est sur liste d'attente et que notre demande va être étudiée et qu'on aura bientôt une réponse mais ça fait déjà bientôt trois jours", précise-t-il. Il est donc bloqué à Limoges, en attente du feu vert de l'autorité marocaine.